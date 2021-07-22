凍結資產後另開戶收長俸　退休警長認罪加監7個月

退休警長於2007至2011年間，處理逾１億元的非法外圍賭注，前年在區域法院承認收受賭注及洗黑錢共8罪，被判囚45個月。他在2018至2020年接受調查期間，曾被凍結資產。警方去年就該案預備申請充公令的資料時，卻發現他另開戶口接收其長俸及俗稱「生果金」的高齡津貼，從該戶口提取的現金超過44萬港元。他在2兩星期前於區院承認一項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪，今天（22日）再被加監7個月。

73歲被告蘇永耀報稱退休人士，被控在2018年7月27日至2020年7月2日期間，在香港明知而違反高等法院限制令（編號HCCP 220/2018），處理可變現財產，即他名下的創興銀行户口內合共442270.47港元的存款。辯方表示被告剛完成血管腫瘤移除手術，現時仍要接受醫護看顧，而被告另亦有高血壓、心臟病等問題。

法官判刑時表示，被告明知法庭已頒下限制令，但仍故意開設另一個戶口來收取其長俸及高齡津貼，而且涉款並非少數。被告明顯違反法庭命令，亦屬藐視法庭，法庭須向公眾發出清晰訊息，違反法庭命令是嚴重事情。法官考慮到被告認罪有悔意及年邁，將被告判囚9個月，並下令其中2個月與被告現時服刑的刑期同期執行，亦即加監7個月。

本案案情指，被告當年因處理非法外圍賭注等接受調查期間，律政司於2018年4月於高院申請限制令獲批，禁止被告處理其名下資產，有關命令在同年7月獲准持續，被告一個接收長俸及「生果金」的戶口亦受限於命令。被告於2019年被定罪及判刑後，控方向法庭申請充其犯罪得益，警方預備資料時，卻發現被告領取長俸的戶口只有400多港元結餘，因而察覺有異。警方其後調查發現，被告在限制令獲批持續的4日後，便開立了涉案戶口。被告更申請自2018年8月，改用涉案戶口來接收長俸及老人津貼。涉案戶口在2018年7月至去年7月間，共有約51萬港元存款，期間有多筆款項共逾44萬港元被提取。