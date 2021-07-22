173名消防及救護學院學員結業　聶德權讚揚消防處抗疫

消防及救護學院今日(22日)舉行消防處第189屆結業會操，公務員事務局局長聶德權出席並檢閱共173名結業學員，當中包括14名消防隊長、3名救護主任、79名消防員，以及77名救護員。會操後，結業學員示範模擬撲滅火警及救傷工作，及後將被調派到不同的消防局及救護站駐守。

聶致詞時讚揚消防處自新冠肺炎疫情爆發以來，肩負前線抗疫重任，除了為懷疑及確診患者提供緊急治療外，亦負責把他們及密切接觸者送到醫院等設施接受檢測、檢疫或進一步治療。同時，消防處一直全力配合政府的抗疫措施，包括協助設立檢疫中心及臨時醫院；派出過千名人員協助推行「普及社區檢測計劃」，擔任檢測中心主任及採樣員；以及派員上門檢查接受家居檢疫人士和追蹤確診個案。

他續稱，今年2月第1次在佐敦進行指明「受限區域」的大型強制檢測行動，消防處短時間內就招募了差不多800名人員到場，分擔了大量現場支援和後勤工作，合力堵截在社區的病毒傳播鏈。

聶指出，雖然要應付接踵而來與疫情相關的艱巨任務，但消防處仍同時高效推展多項工作計劃，務求不斷改良服務，配合社會需要。聶又勉勵學員將來好好把握每一個培訓機會，不斷充實自己，緊貼消防處快速前進的步伐，以及應對工作上種種新挑戰；同時積極參與消防處和政府的各項建設，延續不斷創新求變的精神，履行消防處「救災扶危，為民解困」的使命。