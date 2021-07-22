政Whats噏：郭榮鏗任哈佛學人　評論員批除反中亂港外對港零貢獻

前公民黨創黨成員、前議員郭榮鏗去年底宣布退出政壇後，旋即遠走加拿大並計劃申請重新入籍，最近更喺加國南面嘅美利堅有新搞作！哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)網頁上，近日將郭列為2021至22年度亞洲學人(Asia Fellow)，簡介中更形容郭過去所屬嘅公民黨捍衞香港法治、民主同人權。有時事評論員批評，郭過去除反中亂港以外，對法律界以至香港並無特別貢獻，形容哈佛作為國際知名學府，竟然自貶身價！

今年4月已退出公民黨嘅郭榮鏗，近日亦喺專業社交平台LinkedIn更新個人資料，透露自己由本月起喺哈佛大學擔任資深學人(Senior Fellow)。而哈佛就喺網頁簡介中同時提到，郭榮鏗擔任議員期間，曾就本港民主運動積極參與國際倡導工作，更曾頻繁前往美國同歐洲，游說當地官員同政客關注香港民主發展，同時係2019年反對修訂《逃犯條例》時嘅主要反對者。

時事評論員陳雲生認為，郭榮鏗擔任「哈佛學人」一事屬政治鬧劇，形容西方勢力要搞亂香港時，自然會抬舉一啲人物或角色。之不過，陳質疑郭過去喺本港法律界或議會，並無作出過任何重大貢獻，笑言哈佛將郭列為學人係自貶身價，罔顧其國際學術形象。佢仲形容，哈佛今次舉動變相係為反中亂港人士吶喊助威，事件正好赤裸裸反映美國等西方勢力亂港之心不死，更同時不打自招，證實有外部勢力介入反修例等事件。

據報郭榮鏗正申請重新取得其出生地加拿大嘅國籍，陳批評事件正好反映郭只係標準政客，當過去擔任議員有政治要求時就放棄國籍，如今重返加拿大後又希望取回國籍，認為事件足見其人格之低劣。