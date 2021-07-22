家人涉促女童撤控父強姦　事主稱曾與叔父綵排作供

被控強姦親女的男子，涉嫌在還押候審期間指示家人阻止女兒作供及要女兒撤回指控。他與家人被控串謀妨礙司法公正罪之案件今（22日）繼續在高院審訊，續由女事主X作供，表示在強姦案審訊時承認誣衊父親，是因叔父要她「順住個律師嘅意去回答」，她又稱「當時細個唔識諗，以為幫老竇我哋環境會好少少，我寧願繼續被老竇強姦都好，我唔想細佬同阿媽委屈」，強調當時回答父親的律師提問的答案均非事實。

X今日表示，她在2019年1月上庭作供時同意父親的律師所指，她是因得不到父親的手機而誣陷他強姦，是因叔父叫她「扮傻」和順着律師的意思回答，其實強姦之事是事實。X 指叔父及祖父母都跟她說過，他們一家都要靠父親，父親是家中支柱等，「無咗阿爸你哋咩都做唔到」。她形容自己當時「唔識諗」，而且怕「媽媽同細佬住得唔好，瞓得唔好」，故在無選擇的情況下同意父親律師的說法。她又稱當時聽到律師的說法時感到「呆咗」，因為她當時已有手機，卻要說因想要手機而誣陷父親，指這說法「好無腦囉」。她稱「我真係唔明點解對個13歲……11歲女仔做啲咁嘅嘢，仲要講大話。」說到此時她更一度哽咽。

X表示，那時叔父及祖父母曾先後到她家，祖母更稱要避開閉路電視而行樓梯，表示「呢幾排警察check得嚴，又電話偷聽啊，要避開佢哋跟蹤」叔父就曾扮律師模擬盤問她，教她要「扮頭痛、扮失憶、扮無知」，更表示不要將他們教她作供一事「爆」給警方知，否則「你同你細佬有可能要住宿舍，你阿媽可能要坐監架喇。」

本案5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。