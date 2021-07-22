動漫節明日開鑼　主辦單位突悉收緊人數感失望

香港動漫電玩節將於明（23日）開鑼，但主辦單位昨表示政府突然收緊社交距離措施，場地容納人數由75%縮減至50%，即只能容納1萬人，隨即惹起爭議。香港動漫電玩節行政總裁梁中本今（22日）表示，料現行措施下每天會少2萬人入場。他又指自己事前未有接獲政府通知，都是在日前「被通知」收緊人數，故大失預算又表示失望，認為政府未有給予足夠時間便公布措施，「如果政府想推行某種谷針（新冠疫苗）的方法，都要給時間做，現時都不夠時間，明天便開展，馬上生效，想追亦追不到。」

對於食物及環境衞生局指一向動漫節亦是公眾娛樂場所都50%，梁中本駁斥，「食衞局喺3月31日通告，公眾娛樂場所（容納人數上限）都75%；7月7日就82%添。我就唔知佢點定義個樣嘢。」政府又指只要所有員工與3分之2的參與者都已經接種第一針疫苗，人數上限可放寬至100%。梁中本坦言，「人係會流（動），人入嚟嘅時候點保證（當時）3分之2（已經接種疫苗），將展覽同婚宴擺埋同一種類，（政府）有啲考慮得唔夠小心。」

被問到動漫節展期與開放時間亦較早前書展的短，惟後者未有受人數上限限制，會否造成不公平對待。梁中本指不能類比，他指書展今年入場人次有83萬，有2019年時100萬人次逾8成，即管制不明顯。他建議公眾分散時段進場，令人流可平均分布，減少排隊時間，呼籲市民盡量在入場後2.5小時離開，另亦會在社交媒體發放龍尾位置圖以及估計排隊時間，並會在容納量可能爆滿時作出截龍措施。

香港動漫電玩節於明日至下周一（26日）於灣仔會議展覽中心舉行，今年共有500個參展商參與。不少參展商表示，雖然對於收緊人流感到可惜，但認為對銷情沒有太大影響。

Bandai代理商，瑞華行市場部活動負責人林先生指，早已準備一些限量品與市場熱賣品，例如透明版、電動版的機動戰士高達模型，售價由數十港元至千多港元不等，另外亦有一些較多人認識的角色，如《龍珠》、《鬼滅之刃》的產品，會有折扣與贈品，以推高銷售額，希望可做到7位數字生意。

另外亦有玩具商轉戰動漫節。首次參展的微影創辦人吳先生指，因應玩具節取消便轉戰動漫節，認為展覽已有一定基礎，不擔心影響人流，今年獲劇集《戇豆先生》授權推出多項產品，並展出當時拍戲戇豆先生所駕駛的愛驅，又與pantone合作推出全球首次合作的文青產品。