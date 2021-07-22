葵涌地產公司遇竊失300單位鎖匙　警呼籲租戶換鎖防盜

警方於昨日(21日)中午12時接報，指青山公路葵涌段朝中地產，於清晨時分被兩名賊人撬開後門潛入爆竊。負責人經點算後，證實損失約300個出租單位的後備鎖匙、3,500港元現金及3本銀行存摺。被偷走的鎖匙標記了單位的地址，該些單位大部分位於葵涌區，分別為光輝圍、和宜合道及青山公路葵涌段的唐樓及洋樓。

葵青警區刑事總督察周健鴻表示，透過該地產公司協助，警方已獲得一半受影響單位業主及租戶資料，並已即時通知他們案件情況，餘下的受影響單位，有待地產公司的協助及整理資料，希望可盡快與受影響人士聯絡。

周健鴻續稱，針對受影響的大廈及單位，警方作出針對性部署，調派機動部隊在附近加強巡邏，警區聯絡主任亦與大廈保安及業主立案法團聯絡，在大廈當眼處張貼告示，提醒業主及租戶有關情況。

警方呼籲，任何市民透過朝中地產租用或放租單位，請盡快加強保安措施，積極考慮更換門鎖，以免賊人有機會乘虛而入。警方亦積極調查案件，盡快將匪徒繩之以法，若市民目擊任何案發情況，請與葵青區刑事調查隊聯絡。