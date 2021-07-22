本港接種率低　劉宇隆建議秋冬才檢視是否補打第3針

新冠變種病毒全球肆虐，近日有研究更指新冠疫苗難長時間維持高抗體水平，衞生防護中心轄下聯合科學委員會今午(22日)開會討論疫苗相關事宜。衞生防護中心總監林文健指，會上商討疫苗可否以不同時間段接種，以及完成接種新冠疫苗的人士是否需要接種第3針。

他指，截至昨日，接種第一劑及第二劑的劑量已突破500萬劑，惟長者覆蓋率僅4.8%，是未來接種計劃的重點，因長者染病及死亡率是各年齡組別之冠，如變種病毒流入社區，恐有大量長者感染，呼籲市民盡快接種疫苗，並避免不必要的外遊。

早前有研究指疫苗對變種病毒效果下降，多國正考慮為公眾接種第3針新冠疫苗加強劑。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，有數據顯示，疫苗在接種的首6個月內，抗體仍處於足夠水平，建議待2至3個月後，即去到秋冬季，以及本港有七至八成接種率才考慮補打第3針仍未遲，強調現時應思考如何增加長者接種率。

劉又提到，傳媒近日將接種內地研發的科興及內地及德國合研的復必泰產生的抗體水平作比較，令市民對科興疫苗信心下降。他解釋，雖然科興疫苗抗體較少，但現實中兩款疫苗對於避免重症及死亡的效用相若，因兩種疫苗產生的T細胞反應不相伯仲，而抗體只是用於切斷感染，而非減少感染重症水平，建議如長者擔心嚴重副作用，仍可接種科興疫苗。

另外，政府決定10月開展流感疫苗接種計劃，動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，外國有研究發現同時接種該兩款疫苗，副作用風險會較高。

他又稱，另有數據發現同步打有可能產生干擾，減低新冠疫苗抗體水平，建議如要打其他疫苗，應與新冠疫苗接種時間相隔14天。