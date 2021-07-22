5歲男童星宇患膽管閉塞　情況惡化急須換肝

5歲男童潘星宇因患上先天性膽管閉塞，導致肝功能衰退，出現肝硬化的迹象，手腳瘦弱，較同齡幼童矮小，醫生建議要在今年換肝續命。潘星宇雖然排在輪候名冊首位，但輪候一年，兩度未能遇上適合的屍肝，他數月前情況轉差，經常發高燒，近日肚積水猶如西瓜大小，需要入院治療。醫生表示應盡快進行換肝手術。潘媽媽擔心兒子情況持續惡化，懇請有心人捐出O型血屍肝。

5歲男童潘星宇患有先天性膽管閉塞，在54日大時曾接受手術切除膽囊，但其肝功能仍較普通小童差，現時有肝硬化的迹象，醫生建議要在今年換肝續命。潘星宇自去年6月30日起開始排肝，目前在換肝名冊排首位，但一年間兩度遇上的屍肝亦不適合捐贈小童。潘媽媽指，星宇夠同年紀小童瘦弱，數年前的鞋仍適合穿着，在街上會被誤會為3歲大，而且長期有肚積水的情況。她指，星宇在3個月前開始發高燒，2日前肚積水脹至西瓜大小，要入醫治療。現時在瑪麗醫院小兒外科，醫生今早為他抽取1,500毫升的積水，情況暫時穩定，可以下床、進食，但亦建議盡快進行換肝手術。

潘媽媽指，星宇被人碰撞亦需要較長時間康復，病情令他性格內向，以往喜歡到公園玩，但現時急步行亦很吃力，令她非常擔心。由於O型血屍肝比較罕見，加上不是所有肝亦適合捐贈小童，她呼籲有心人捐出O型血屍肝，有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科。