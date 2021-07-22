血糖試紙蓋運送途中或曾打開致讀數不準 衞生署籲留意風險

衞生署公布，一款由本地供應商羅氏診斷（香港）有限公司提供的血糖試紙可能有安全風險。羅氏自發出安全警示，指該產品的試紙瓶可能在仍處於密封紙盒中已打開，使試紙暴露在潮濕環境中，從而損壞試紙，可能導致血糖機提供錯誤的血糖讀數，令糖尿病患者作出不適當的治療。

受影響產品為Accu-Chek Performa卓越血糖試紙，羅氏公司指，日前收到來自美國一間醫院的客戶投訴，聲稱當要開始使用試紙時，發現試紙瓶蓋在密封的紙盒內已經開啟，會出現非預期的結果，例如正偏差或偽過高結果。公司經調查後，發現試紙瓶蓋可能在運輸過程中，在密封的紙盒中打開，相關情況相信在高於攝氏45度下運輸，並在配送過程中紙盒遭到重摔或粗暴搬運下才會發生。

衞生署呼籲使用者應先檢查產品；若發現試紙瓶已開啟或損壞，則不應使用，供應商將為受影響人士於拆封全新紙盒時試紙瓶身已開啟或已損壞情況下提供試紙更換服務。

根據羅氏提供的資料，約15萬盒血糖試紙已供應予公立醫院、私家醫院、診所及經銷商或零售商，供應商會聯絡受影響機構。