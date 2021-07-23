東方獻藍圖之9：探身出窗晾衫失足意外多　公屋設計差改良3次得個吉

公屋晾衫設施一直為人詬病，2005年以前建成的舊式屋邨大部分採用「三支香」插筒式晾衣裝置，導致住戶晾衫時需探身出窗外，造成不慎失足跌死的慘劇。有見及此，房屋署十多年來先後推行3次更換晾衫架計劃，惟每次推出改良版的晾衫設施均引起批評，有公屋居民直斥設施不實用，居民仍終日為晾衫問題費煞思量。

房屋署2004年資助居民更換晾衫架，但「縮骨」要求住戶繳付200港元，便可獲房署安排承辦商上門安裝不銹鋼晾衫架，但措施「幫啲唔幫啲」引起居民反感，計劃反應冷淡，最後只更換4萬個晾衫架。事隔10年後，該署於2014年再斥資5億港元推出自願性更換新晾衫架計劃，免費為租戶在客廳外牆加設晾衫架，惟該款晾衫架同樣被批評問題多多。由於架上只能掛4件衣物，而且安裝在廚房窗外，更受煮食油煙影響，結果遭居民棄用。有居民更反映，晾衫架安裝在廚房位置，衣物被油煙影響，得物無所用，「根本唔啱使」，導致及後不少居民寧選擇自費在客廳外自行安裝晾衫杆，但款式不同，亦未必符合安全規定。

時至2017年，房署再「豪燒」近4億港元補鑊，統一晾衫杆，建議為指定類型樓宇共約30萬個單位加裝晾衫杆，可惜設計再被劣評，浪費公帑之餘，亦未能滿足居民需要。