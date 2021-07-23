東方獻藍圖之9：鮮風自由流通更易清潔打理　背對背用地杜絕天井減鼠患

東網連環踢爆多區住宅大廈藏污納垢，天井恍如露天垃圾場，垃圾夾雜口罩、煙頭及廚餘等，隨時淪為播疫溫床，更吸引老鼠前來開餐。東方報業集團獻藍圖打造理想家居設計之餘，更由單位設計進一步延伸，提議本港住宅大廈內亦應採用「背對背用地設計」，有助杜絕圍封式的天井，增加通風效果，吹散病菌，更為乾淨衞生。

東網近月出動人力物力走訪多區如深水埗、油麻地及紅磡等，揭發多幢樓宇衞生堪憂，特別是天井位置更是重災區。舉例記者於早前屢被封區作強制檢測的深水埗，就發現有不少舊樓天井堆起小型垃圾山，疑有居民不時將垃圾經窗戶直接拋到天井所致；垃圾種類可謂五花八門，包括口罩、廚餘、煙頭、膠樽及廢置家具等，頓變老鼠樂園，惹來頑鼠覓食及棲息。

另一邊廂，一旦有新冠肺炎確診者將帶有病毒飛沫的口罩或煙頭隨意拋到天井，當天井呈圍封狀態，病毒有機會隨氣流沿天井傳播，令疫情隨之蔓延，為禍社區。

今次藍圖提議的住宅大廈內「背對背用地設計」，避免了圍封天井的情況，鮮風可於樓宇之間自由通過，令空氣流通，減低播疫風險。而此設計下，大廈與大廈之間空間將更易清潔及打理，相信有助改善鼠患問題。