應對變異病毒株　曾身處4個指明地方人士須檢測

政府昨晚(22日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

昨日錄得一宗由杜拜抵港、涉及L452R變異病毒株而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案。患者曾到過的一個指明地方被納入強制檢測公告。另外，早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案曾身處兩個指明地方，相關人士須接受強制檢測。此外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。

強制檢測公告詳情

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年6月30日至2021年7月11日期間曾身處香港銅鑼灣希慎道 8 號裕景商業中心 13 樓 1361 室逸景國際醫療有限公司超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月25日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月20日至7月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 涉及 L452R 變異病毒株的確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年7月19日下午6時至下午10時或2021年7月20日中午12時至下午6時曾身處香港鰂魚涌太古城中心（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月25日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月20日至7月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年7月18日下午6時至下午10時曾身處香港鰂魚涌華蘭路 20 號華蘭中心地下 2-3 號鋪 Food le Parc 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月25日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月20日至7月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在2021年6月26日下午6時至6月27日凌晨零時或2021年7月4日下午2時至下午6時曾身處香港九龍黃大仙龍翔道 120 號新光中心 2 樓 261 號鋪爭鮮迴轉壽司的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月25日或之前接受檢測。受檢

人士若在2021年7月20日至7月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。