東方獻藍圖之9：打造理想家居　走廊變身工作台

房屋問題是本港死結，正當一邊有港人難捱貴樓無屋住，另一邊有樓住的港人亦未必等如享有安樂窩。不少港人家中無合適位置晾衫，窗口外置晾衫架卻衍生安全以及滴水問題，更引伸天井滿布垃圾及污水的衞生隱憂。東方報業集團（下稱「東方」）第9度獻藍圖打造理想家居，提出於住宅單位設立特別工作間，讓居民集中處理晾洗衣物及消毒起居用品，在疫情下保持家居潔淨。有議員直指新設計成功將起居及清潔消毒空間分隔，而工作間設室內晾衫位亦可大減晾衫失足的意外。

本港基層輪候公屋動輒苦候5年以上，中產窮一生積蓄亦未必能上車；即使成功上車，現今住宅單位亦有「愈起愈細，愈起愈貴」的趨勢，如何善用有限空間打造乾淨舒適的居所無疑是一門學問。加上疫情下港人就算留家，亦須面對渠管以及天井的播疫威脅。有見及此，東方提出理想家居設計，提升家居衞生。

住宅單位內可劃出與客廳及睡房等起居空間分隔的工作間，用作清潔及消毒家具和衣物。工作間內可集中放置如洗衣機、乾衣機、大水盆、垃圾桶及掃把等。市民外出歸家後，可於工作間隨即洗衣及乾衣；面對不宜機洗的物品如波鞋及背包等，亦可置於大水盆內沖洗乾淨。

設計另一構思是將分體式冷氣的室外機部分，一同安置於工作間內，並在其上方設立手捲式晾衫架，屆時可利用室外機散出的熱能快速晾乾衣物，一舉解決晾衫竹墮街危機及滴水問題。由室內單位設計進一步延伸，本港住宅大廈內亦應採用「背對背用地設計」，屆時就可將單位工作間與對面樓宇的工作間「打照面」，避免有礙觀瞻的情況。

議員柯創盛表示，東方新設計將單位劃分起居及消毒空間，有助提升家居衞生，「集中於一處清潔污物時，都唔會影響到客廳及睡房」。他又特別提到本港過往發生不少市民使用室外晾衫架失足的慘劇，料若改成室內手捲式晾衫架將大大減低相關風險。至於大廈若採用「背對背用地設計」配合設置工作間，亦無疑令大廈外觀更整齊，日後更方便為樓宇進行維修保養。柯提到，本港公屋及資助房屋設計理應與時並進，建議政府可考慮東方設計，提升港人住屋質素。