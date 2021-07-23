Dr.東：輕輕一刮即痕腫　恐患皮膚劃紋症

在皮膚輕輕一劃即出現紅腫痕癢，猶如在皮膚上「寫字」，可能是患上皮膚劃紋症。皮膚科專科醫生指出，皮膚劃紋症是慢性蕁麻疹中物理性蕁麻疹的一種，成因不明，有可能與免疫系統有關，患者發作時，只需用指甲、雪條棍等外物輕輕碰到，即會出現與其碰到的迹相同的腫脹，猶如在皮膚上寫字，並會在幾分鐘至幾小時內消退。醫生指情況不嚴重則毋須求醫，但若病情影響到日常生活，則建議盡快看醫生。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，正常人中約有5%會出現皮膚劃紋症，由於患者較少求診，故有關研究亦不多，暫能見到較常在青少年中發病，惟不論年齡及性別，視乎個人敏感情況，均有機會患上該病。他解釋，該症狀是敏感反應的一種，身體內的肥大細胞產生敏感反應，繼而令皮膚產生紅腫及痕癢。

陳指出，患者發病時，穿的內衣較緊、挽手袋，甚至用手指在皮膚上輕劃，都可能會出現駭人的紅腫，形容情況有如在皮膚上寫字，「姐係寫精忠報國都得」。他稱大部分患者的成因不明，或與免疫系統有關，如甲狀腺、紅斑狼瘡等問題，亦可能進食某些藥物後出現敏感反應，例如盤尼西林等。他稱較熱時有機會令情況更差，例如沖熱水涼後或做完運動後，而焦慮及壓力亦可能加劇病情。

陳續稱，患者一般而言毋須就醫，但情況已影響到日常生活時，包括腫脹範圍大、病發頻密等，則需求診。他指醫生在治療時，會處方抗組織胺藥或抗敏感藥，強調該病症並非一朝一夕能治愈，形容是「長命功夫」，需要長時間調理，「起碼要幾個月、甚至幾年」。他建議受此症困擾的患者，勿穿太過緊身的衣物，亦應保持心境開朗，減少壓力。

他又透露，曾有一名25歲女病人因患有皮膚劃紋症，平常上班時，挽起手袋，前臂即出現嚇人的紅腫，令她無論春夏秋冬，均穿長袖，亦因此受人側目，身心壓力大，甚至因此而與男朋友分手，嚴重影響日常生活。該名女患者在接受治療及服食藥物後，已漸漸回復正常，亦不需再以衣物遮掩。

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