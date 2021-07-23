你要知：小孩總是不說話？　認識「選擇性緘默症」

小朋友在某些場合不說話，可能會以為只是怕醜咁簡單，但如果在一個特定需要說話的環境依然不說話，便有機會患上「選擇性緘默症」，而且成年人也有機會患上此症。何謂選擇性緘默症？遇上情況又如何改善紓緩？等言語治療師鄭穎賢為大家解構。

選擇性緘默症的特徵，是在需要的場合中，對於特定人士不能夠說話，而這種行為是持續性的，鄭舉例指，「例如有些小朋友在學校內，老師可能都見咗三個月，但呢三個月來從來冇同老師對話。」更嚴重的情況，是連一些身體動作，如點頭或擰頭，都可能未必能夠作出回應。鄭指，「好多時小朋友都表示當時想說話，不過唔敢講，或是講唔出，這都是明顯見到的特徵。」

「如果是當日心情唔好，驅使你唔想打招呼、唔想回應人，或不想致電陌生人，一天半天就不是問題。但如果呢個行為持續超過一個月以上，其實都會影響生活。」鄭表示曾聽過一個個案，有人坐小巴時沒膽量叫落車，最終惟有坐到總站，其實已經非常影響日常生活。同時患者可能會出現一些生理反應，例如手心冒汗、身體僵硬、非常緊張、心跳加速或呼吸急促，都有可能是對於說話形成壓力及焦慮，是選擇性緘默症的特徵。

另外成年人也有機會患上選擇性緘默症。鄭指成年人的特徵與小朋友是共通的，例如他們會刻意迴避別人眼神，很緊張地咬嘴唇、手部會有小動作、或者僵硬不敢動等，有些情況連表情也做不到，「但係呢個情況同佢喺屋企嘅性格，係有好大嘅反差。」而緊張及焦慮有機會擴散到其他地方，「例如喺工作上，未能完成時會出現焦慮，或喺社交場合中，因為要見新嘅人，或者做新嘅工作，都會形成巨大的壓力。從而令人在那些場合可能不說話之餘，甚至連出席也會感害怕。」

想幫助小朋友改善情況，鄭建議家長首先要留意小朋友在哪些場合會容易出現緊張，「用循序漸進式的方法，把一件事由遠到近，由輕到重，再慢慢接觸，令佢冇咁驚同緊張，紓緩嗰種緊張情緒。同時父母要有耐性地支持、包容和鼓勵。」至於成年人，鄭建議可以視乎事情能否找其他人幫手，如要打電話給陌生人，亦可先為自己準備講稿，預計別人的回應對答，壓力也會減少一些。