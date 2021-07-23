河南暴雨凸顯極端天氣愈見頻密　專家憂地鐵水浸於港重演

河南省連日暴雨造成嚴重傷亡，香港天文台兩位前台長林超英及岑智明於社交媒體分析是次天文現象。林超英表示，是次暴雨成災屬千年一遇的極端天氣，但一般地面天氣圖看不出暴雨的成因，沒有冷鋒，沒有低壓槽，沒有颱風殘餘，暫時只算由幾個因素疊加所導致，包括東南風急流、低層大氣流線圖的「槽」、高層大氣「喇叭」輻散氣流。隨着極端天氣愈來愈頻密，岑則憂慮水浸地鐵的畫面會在香港重演，認為不可掉以輕心。

林超英説明，鄭州暴雨的背景是華中、大致西南-東北走向的低空槽線，這裏來自太平洋的東南風急流遇上內地氣團，有利空氣上升和造成降雨，因此日雨量分布略有西南-東北拉開的狀態，但是最大的雨下在哪裏要看高層氣流的配合，氣流輻散喇叭口之處上升氣流最強，下雨也最大，而鄭州剛好碰上「急流+槽+喇叭口」多因素疊加的不幸。

林續指，當日天氣現象屬中尺度，因為錄得超過250毫米雨量的地方只有50公里乘50公里，相當於香港海陸全境的範圍，一天錄得超過500毫米的地方就更小，因此這場特大暴雨影響的範圍很小，不是颱風、季候風之類的大尺度天氣，由於範圍小、變化快，預報員往往只能步步為營和盡快發出警報。

岑智明則表示，鄭州市周二下午4點至5點期間降雨量達201.9毫米，打破當地及全國二千多個國家級氣象站的紀錄，也打破香港2008年145.5毫米的紀錄。然而，鄭州市24小時降雨量只有552.5毫米，尚未打破香港1889年697.1毫米的歷史紀錄。

岑憂慮，目前全世界的預報水平都無法準確預測極端暴雨，再加上氣候變化，極端天氣愈見頻密，防災和應對氣候變化的工作刻不容緩，無人可置身事外。他又指，地鐵水浸的畫面曾在紐約一次颶風吹襲出現過，日前在鄭州市重演，認為香港也不可以掉以輕心。