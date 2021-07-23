東奧今晚揭幕　主題「情同與共」感謝抗疫

原定去年舉行的日本東京奧運會，受新冠疫情影響延期，將於周五（23日）晚上8時（香港時間晚上7時）在東京主場館新國立競技場開幕。開幕禮不開放予普通觀眾入場，料場面冷清。大會公布開幕式主題是「情同與共」，但表演項目仍然保密，外界推測或與動漫遊戲等日本流行文化有關。

每屆奧運的開幕禮都有專屬主題及表演，東奧開幕禮主題是「情同與共」（United by Emotion），象徵感謝過去一年世界應對疫情的努力，為未來帶來希望。開幕式的內容則仍對外保密，有報道指近日在新國立競技場的綵排傳出當地人氣電視遊戲主題曲的音樂，演出可能會融合動漫遊戲等日本流行文化。

日本政府以新冠疫情嚴峻為由，決定以閉門形式舉行東京奧運賽事，開幕禮出席人數約950人，約30名外國政要出席，包括美國第一夫人吉爾及法國總統馬克龍。雖然開幕禮無現場觀眾，仍然會有煙花及文藝表演。

開幕禮的焦點之一定必是負責燃點奧運火炬台的火炬手人選，有指大會今次起用大眾熟悉的運動員，而考慮到現時性別平等的潮流，女性可能更適合，早前有建議讓戰勝癌症的游泳運動員江璃花子負責。