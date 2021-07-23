民陣資金去向不明或觸犯國安　臨時召集人鍾松輝「十問九唔知」

民間人權陣線(民陣)資金來源一直成謎，《東網》早前率先揭發其資金去向不明，亦無穩定戶口，僅借用當時成員團體戶口處理資金，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑；加上多年舉行7.1遊行累積獲得款項或逾500萬港元，捐款去向未明、財政管理成疑，資金或涉外部勢力，將可能因此觸犯《港區國安法》。民陣臨時召集人鍾松輝回應事件指，目前民陣已沒有運作，不會舉辦任何行動，但承認不清楚資金情況，指民陣召集人陳皓桓從未向他交代過任何財政情況。

民陣內部溝通不足，鍾松輝以民陣臨時召集人回應傳媒查詢市民多年來捐款去向時，他坦言民陣資金主要透過舉辦活動及籌款獲得，另外其他成員團體於街站籌得款項，其中1成會分予民陣。然而，目前資金剩餘多少、運用情況、存款銀行、戶口帳號以至密碼等，鍾一律表示不知情，而正在服刑的陳皓桓亦未有向他交代有關事項。

另外，多個政黨或團體早前退出民陣，鍾亦指自己亦不清楚現時民陣有多少團體成員，沒有屬會名單。他指，民陣已停止運作，秘書處亦已解散，暫不會再有活動。至於會否因此解散民陣，他則指非他一人能作決定。

2002年成立的民陣一直未有註冊，沒有開設銀行戶口儲存資金，有報道指該組織過去收取的款項主要寄存於核心團體，包括已退出民陣的街工及天主教正義和平委員會的銀行戶口中。民陣召集人陳皓桓在2019年於社交平台指，市民給予民陣的捐款可存入街工的相關銀行戶口，惟街工被傳媒追問時卻拒絕回答。消息指如銀行戶口的資金，是代其他人或團體持有，與原本開設戶口所作目的不同，銀行應跟進調查並考慮中止戶口，若資金涉及犯罪所得或外部勢力，戶口持有人有可能觸犯「洗黑錢」甚至國安法罪行。

另外，消息表示民陣於2019年舉辦的「616遊行」聲稱目的為「612人道支援基金」籌款，惟民陣及後向「612基金」從捐款中申領近22萬港元作為音響開支，亦大受反對派人士質疑。此外，民陣資金或涉外部勢力，包括職工盟及聲稱已退出民陣的「香港人權監察」等主要成員團體，過去曾被揭發多年來一直收取美國國家民主基金會數以千萬元計的資助。