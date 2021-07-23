政府刊憲6個區議員議席出缺　包括已離港的李家偉

政府今日(23日)刊憲，根據《區議會條例》宣布6個區議員議席懸空，包括早前在社交平台宣布已經離港的屯門前區議員李家偉，他早前稱並無辭職，但政府指出他連續4個月缺席屯門區議會所有會議，已喪失擔任區議員的資格。

早前傳出李家偉已經離港，及後他在7月10日於社交平台確認，指自己身處海外，形容過去曾經積極參與街頭抗爭，離港決定出於安全考慮，強調並無選擇辭職。政府指出李自本年3月16日起連續缺席屯門區議會的所有會議，亦沒有取得屯門區議會的同意，根據《區議會條例》（第547章）（《條例》）第24（5）條，宣布李在7月17日喪失擔任區議員的資格，其議席亦由當日起懸空。

其餘5個席位的出缺，分別為東區張國昌；沙田區雷啟榮、曾杰；元朗區陳敬倫及荃灣區趙恩來。他們均在政圈傳出政府將褫奪多名議員資格，及向其追討薪津逾百萬元的消息後主動請辭。實際上，政府於5月刊憲《2021年公職(參選及任職(雜項修訂)條例》前後，要求區議員宣誓效忠特區，已引發部分區議員不滿而爆發區議員辭職潮。