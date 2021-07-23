2少年認燒毀櫃員機　官指相當嚴重還押候判

2名17歲少年於去年凌晨變裝攜帶白電油等物品，到香港仔華富商場燒毀中銀櫃員機等，致中銀須花需費逾63萬港元復修機器。2人事後被捕，今天（23日）在區域法院承認縱火罪，法官姚勳智指控罪相當嚴重，將2人還押至8月13日判刑，期間為他們索取勞教中心及教導所報告。

2名被告依次是溫佳輝及劉偉昊，他們承認於2020年2月12日，無合法辯解而蓄意用火損毀壞中銀自助銀行中心的一部自動櫃員機、支要機及存鈔機。控方表示受害公司有意要求賠償，法官則表示若兩名被告願意賠償，便於2星期內將相關款項存於法庭，下次聆訊時再行處理賠償事宜。

據案情顯示，中銀一直是反修例示威者所針對的目標。去年2月12日凌晨，2名被告經後樓梯離開溫在華富邨的住所，然後換上黑色衣服及戴上口罩，前往華富（一）商場地下的中銀自助銀行中心。溫向部分機器淋潑白電油，劉則手持一個氣罐，溫後放火燒該銀行中心，並觸動灑水系統，灑水系統數秒後將火撲滅。2名被告離開後更換衣服，返回溫所住的大廈，其行蹤被而閉路電視拍到。

2名被告於同月稍後被捕。溫在警誡下稱與劉認識，並同意破壞該銀行中心，他在事件中手腳亦被火燒傷。劉則表示他負責最接近入口的機器，溫則負責其他。而該銀行中心的機器遭燒毀，須更換及修服，大部分費用由保險支付。