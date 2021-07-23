大學畢業生認塗鴉反警字句　還押至8.6判刑

去年深夜有人在何文田愛民廣場牆壁噴上咒罵警隊的字句，警員其後在現場附近拘捕2名青年。其中一人早前已承認刑事損壞罪，被判240小時社會服務令。另一男子則表示會否認控罪，但其後去信法庭表示想改變答辯意向，案件今日（23日）在九龍城裁判法院再訊，被告改為認罪。鄭念慈裁判官強調，被告不在第一時間認罪，即時監禁是合適刑罰，但考慮他能及時認罪，亦見有一定悔意，故決定為被告先索取社會服務令報告，並下令被告須還押至8月6日等待判刑。

26歲被告梁軒，被控於2020年3月2日在在何文田愛民廣場刑毀屬於領展的牆壁。同案另一名23歲被告麥兆基，曾任愛民選區前區議員麥瑞淇的助理，已於較早前認罪判刑。案情指案發當日凌晨近1時，警員在愛民廣場巡邏期間，發現一幅牆壁上，被人以啡色噴漆噴上「黑警死全家」、「黑警死光光」等字眼。警員其後在附近的愛民停車場，截獲2名被告。他們承認塗鴉上列字句。

辯方求情指，被告去年大學畢業，現在打算修讀碩士課程，有望將來成為一名園境設計師。辯方形容被告是有上進心，並非終日無所事事，只懂破壞的人；而且本案是單一事件，被告沒有案底，重犯機會低，冀法庭能判予社會服務令。惟裁判官明言，即使法庭肯為被告索取社會服務令報告，被告亦不要心存僥倖，任何判刑都有可能。