選委會界別分組選舉9.19舉行　投票時間縮短至9小時

選舉管理委員會今早(23日)發表《選舉委員會界別分組選舉活動指引》，交代將於今年9月19日的選委會選舉安排。選管會主席馮驊稱，由於選民人數減至約8千人，決定縮短投票時間，由15個小時改為9個小時。

馮驊表示，今次選委會選舉將會首次應用電子選民登記冊，票站職員可以平板電腦掃描選民的身份證，以顯示選民的姓名、身份證部分號碼，以及合資格的選票種類，提供更大靈活性。他又強調電子派票系統不設人面識別功能，而且經3位專家審視系統安全、風險及私隱等。馮驊強調，平板電腦不會儲存選民資料，所有資料會以加密形儲存在政府雲伺服器內，要由2名指定人員以雙重密碼才能存取。

馮又提到，由於選委會選民人數僅約8,000人，選委會選舉的投票時間會由早上7時半至晚上10時半，縮短為由早上9時至傍晚6時，即由15小時縮短至9小時。他又重提以往在候選人簡介會上曾出現秩序問題，故簡介會將改以視像形式進行。另外，他指出選舉亦會設特別排隊隊伍，讓年滿70歲長者、殘疾人士等使用特別發票櫃枱，以縮短有需要人士排隊時間。

被問到選委會公布的選民人數僅8,000多人，與特首早前公布的9,000多人有出入。馮驊解釋，當局收到約1,200份重複登記，有約440份登記不合資格，另有約170份涉及資料不詳或無回應當局查詢，而未能成功登記。

馮驊又強調，縮短投票時間安排僅適用於選委會選舉，至於日後的立法會選舉等會否跟隨，當局目前未有決定。

今次指引同時加入有關禁止煽惑他人不投票或投無效票的章節，馮驊指有關安排是因應立法會通過修例而作出，但無正面回應哪些手勢或衣着等會被視為違例，僅重申希望任何人能在自主、不受干擾及保密的情況下投票。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝表示，當局預計將於全港設立15至20個投票站，今屆的中央點票站將設於灣仔會議展覽中心，未來將與衞生防護中心等，商討容許入場觀察點票的傳媒和公眾人士人數。