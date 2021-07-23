公社科樣本試卷出爐　題目包括《港區國安法》及大灣區發展

公民及社會發展科將於今年9月率先在中四級推出，香港考試及評核局今日公布2024年HKDSE的樣本試卷。大部分資料引述《港區國安法》、政府新聞稿、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等官方文件，而題目則要求考生解釋學校教育在培養國家觀念的重要性、香港青年到大灣區發展的機遇及挑戰、《港區國安法》的法治原則等。

據樣本試卷，考生將有2小時回答3條問題，全部均需作答。三條題目分別關於疫苗猶豫、《港區國安法》、大灣區發展。第一題提供三個資料，分別為1980至2019年間各地區呈報給世界衞生組織的麻疹個案數字，以及兩篇關於疫苗猶豫的報道，考生須根據以上資料及個人所知，回答2條多項選擇題及3條短答題，其中多項選擇題需要考生分辨聯合國難民署是否公共衞生組織，而短答題則要求考生描述麻疹個案數據的特徵、疫苗猶豫現象的一個原因，以及世界衞生組織在傳染病防控方面擔當的角色。

第二題則提供《港區國安法》第一條的節錄、財政司司長的網誌、演説、新聞報道，內容強調《港區國安法》有助吸引外資、穩定金融市場，以及政府關於「全民國家安全教育日」的新聞稿。這題有兩條多項選擇題，問及《港區國安法》下的法治原則；短答題則問及部分人士對港區國安法存在的疑慮，並要求學生引用資料，解釋上述疑慮可如何消除；長答題則問及，就培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要。

第三題的資料有中國共產黨中央委員會及國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，內容講述相關、澳門、廣州、深圳四大中心城市的角色及優勢。另一資料則取材自勞工處、立法會秘書處資研究組、電台節目，講述大灣區青年就業計劃，內容強調青年北上發展的好處，例如內地發展前景好、消費水平低等。題目則問及跨境運輸基建對大灣區經濟發展的重要性、外企如何利用大灣區優勢營商，以及要求考生引用資料，支持「香港青年人到大灣區內地城市發展事業，既充滿機遇，亦具挑戰」的論述。