送貨員私了異見者囚40月　減刑上訴押後處理

前年9月21日有大批市民到元朗聚集，期間有店舖遭破壞，有途經現場的下班人士疑因政見不同遭「私了」，被迫跪在馬路上及遭人掟玻璃樽。一名有份「私了」路人的送貨員在去年12月在區域法院承認暴動和非法禁錮2罪，被判囚40個月。他事後申請上訴要求減刑，高院上訴庭今天（23日）處理其上訴許可申請，法官彭偉昌聽取雙方陳詞後，決定將案轉交最少2名法官處理，並將審訊日期安排在被告出獄前不少於一星期。

本案32歲上訴人張裕泰，承認於2019年9月21日在元朗參與暴動及非法禁錮，今年1月被判監40個月，扣除還押日子及行為良好減刑後，預計將於今年平安夜出獄。其代表大律師指，本案以5年為量刑起點實在太重。上訴人患有過度活躍症，犯案當日無蒙面、無預謀、無裝備，整個犯案過程被清楚拍攝到，他當日只是放工經過現場，被人批評及喝鬧，才加入犯案。唯法官對上訴人是否患病有保留，表示「佢（上訴人）點講心理學家咪點覆述」，又認為上訴人自行停藥、拒絕覆診是咎由自取，並非減刑因素。法官又指本案情況嚴重，「一個活生生嘅人畀你無端端圍困，隔住個窗拍打，係威脅，相當令人覺得得人驚，受害人相當恐懼」，加上現場當時約有不少於50人聚集，「多人、好得人驚」，認為本案不可與上訴人呈上的案例相提並論。