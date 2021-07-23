東奧揭幕　餐飲業指疫下氣氛欠奉　料生意僅微升1成

東京奧運今晚(23日)揭幕，但似乎未能帶動本港食肆生意，香港餐飲聯業協會會長黃家和今(23日)在電台節目表示，本屆奧運氣氛不太熱烈，預計對餐飲業界的幫助不大。他續說，以往歐洲國家舉辦奧運，賽事在香港時間晚上舉行，能夠帶動酒吧生意，但今年奧運在疫情下進行，市民可能留在家中觀看賽事，加上酒吧等場所有比較嚴格的防疫限制，生意一定不及過去的奧運，但都期望會有10%增長。

另外，東京當地疫情持續蔓延，多名運動員及工作人員紛告染疫，其中東奧選手村已錄得4宗新冠確診個案。香港代表團團長貝鈞奇今早在電台節目表示，奧運選手村的防疫措施嚴謹，運動員也自律遵守，相信只要小心點不用過分憂慮。

貝指出，抵達日本的檢疫過程繁複，最終用了3個多小時才進入選手村，運動員亦要每日量體溫及保持社交距離等，減少和其他人接觸。他又相信，港隊在單車、體操、空手道等項目，有機會爭奪獎牌。

民政事務局體育專員楊德強則表示，推動香港體育發展是持久的工作，政府購得奧運轉播權供5間電視台播放，條款列明相關電視台在接着的1年內，要繼續轉播本地運動員消息和賽事，預計可讓市民更留意本地體壇消息。楊德強也表示會增加本港各體育總會的撥款，令會方有更充裕資源推動本地體育發展。