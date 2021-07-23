技術員被指阻差拒出示身份證　7.29裁決

去年9月6日九龍大遊行期間，一名男子被指沒有照警方要求出示身份證而被控。他否認阻差辦公罪，案件今天（23日）在西九龍裁判法院審訊。警方證人指被告在街上講粗口及叫口號，並拒絕被搜查和出示身份證。被告則自辯稱在拿出身份證前，警察便已將他制服拘捕。裁判官決定將案押後到下周四（29日）裁決，期間被告續准保釋。

本案41歲被告洪國華，報稱在電訊公司任職技術員。他被控於2020年9月6日，在山東街40號地下外故意阻撓警署警長楊嘉茂執行職務。楊嘉茂供稱，當日他帶領40名防暴警員到西洋南街布防。下午約4時55分，在10米外有人向警方方向投擲水樽等雜物。他帶隊沿山東街、朝洗衣街方向推進驅散群眾，在行至山東街40號時，有人群阻礙警方推進，大部分人在警方勸告下離去，惟被告沒有遵從。被告當時在山東街路中心講粗口及叫「黑警死全家」等口號，其後楊與10名同事帶被告上行人路搜查。

楊表示被告拒絕搜查及不願出示身份證，雙手放背後及背靠牆壁，叫喊「點解我要被你搜？」。楊稱自己向被告解釋警方有權搜身，及多次警告被告，惟被告仍不合作，故最終以涉嫌「阻差辦公」罪名拘捕被告。辯方盤問楊時播放現場片段，指警方帶被告上行人路前，曾有警員用胡椒噴霧指向被告。楊否認，但同意有警員用胡椒噴霧指向阻礙推進的群眾。

裁判官黃士翔裁定案件表證成立後，被告選擇自辯。被告供稱當日下午，他飯後行到山東街一帶，突然遭警員用胡椒噴霧指着。他情緒激動下講了粗口，其後有警員要求他出示身份證，並帶他到行人路上。當他拉開斜孭袋，打算拿出銀包及出示身份證時，便遭警員上前捉住及擰轉身。及後警員將他扣上膠索帶，又要求他蹲下。之後有警員從他斜孭袋中拿出銀包及搜出身份證。