「煙花」下沉氣流罩港　屯門旺角等10區污染指數爆燈

受熱帶氣旋「煙花」外圍下沉氣流影響，香港今日(23日)的空氣質素轉差，環境保護署自今晨起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預測周末期間空氣污染仍會處於較高水平。截至下午5時，中西區、深水埗、葵涌、荃灣、元朗、屯門、東涌、沙田、北區、旺角，共10區空氣質素健康指數均錄得10+「嚴重」級別。

至於其餘6個一般監測站及2個路邊監測站，均錄得健康指數為9至10，健康風險達「甚高」水平。署方建議兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

環保署解釋，「煙花」外圍下沉氣流影響下，本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。而日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨，環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。