土地問題亟待解決　公屋聯會撐開發郊野邊陲　籲「目光要長遠」

本港土地問題被視為市民無法安居樂業、社會深層次矛盾的元兇，港府早前預告房屋問題將成為新一份施政報告的「重中之重」。公屋聯會今日(23日)會見傳媒，公布對重建舊屋邨的研究規劃建議及發展郊野公園邊陲的意見，同時講述對施政報告的期望。聯會重申，政府重建舊屋邨時目光要長遠，對於其他較困難的項目如發展郊野公園邊陲及改變公屋住戶資助目標亦需要開放思維，以考慮如何加快公屋流轉、提供更多房屋單位來面對土地不足的挑戰。

目前公屋聯會已完成包括南山邨、梨木樹(二)邨、富山邨、模範邨及健康村的重建研究。公屋聯會秘書長鄭強峰表示，建議政府按3個方式重建該批舊屋邨，如用舊邨附近的新建公屋項目作為首批接受原址居民的資源；或透過拆卸及搬遷現有設施，作為重建舊邨的接收資源；以及透過「換地」方式，促使房委會及房協轉換旗下屋邨，例如互換馬頭圍村及健康村的土地作為接收原址居民的資源。

公屋聯會主席文裕明表示，聯會支持開發郊野公園邊陲，如能善用開發3%至5%郊野公園邊陲土地，人均居住面積可增加50%。加上郊野公園邊陲接近市區，交通配套完善，若無保育價值的話理應充分使用，相信可大幅度改善土地供應問題。

此外，公屋聯會副主席梁文廣表示，聯會提倡「促進公屋流轉，增加單位供應」。對於新一份施政報告，建議改變公屋住戶資助政策目標，即對公屋富戶加租，而該筆加租款項則由房署代富戶家庭儲起，當富戶家庭購買資助房屋時可使用該筆被房署加租而儲起的款項。聯會相信，相關建議可提供更多誘因鼓勵公屋富戶家庭購買資助房屋。梁續指，建議獲房委會部分委員支持，惟房署有其考量，或會增加房署在擔任「收租人」以外的角色，故現階段未能成事。