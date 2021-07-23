樹木管理欠規劃　議員促新發展區落實東方藍圖　

立法會人事編制小組委員會今午(23日)舉行會議，討論重訂發展局轄下2個職位，以更有效地推行綠化、園境及樹木管理的措施。議員潘兆平在會上提及《東方日報》昨(22日)報導「塌樹頻生危害市民 3年錄59宗傷亡」，發言時更提到東方曾獻路邊樹木種植理想藍圖，規劃種樹時可由高到矮有序，避免塌樹時會影響路邊行人安全，詢問當局未來在啟德和新界東北等新發展區中，會否採用這些較為安全的種樹規劃。潘又質疑，樹木辦是否因為聘請不到人才，故出現過去種種失誤。

發展局副秘書長(工務)李頌恩回應表示，綠化、園境及樹木管理組過去亦曾對路旁種植樹木的品種進行研究，強調公眾安全是當局其中一個最重要的考慮因素，故有研究哪些樹種比較適合本港的情況，例如路邊比較繁忙，而且要耐寒、耐熱和耐旱等；亦要考慮種植樹木的實際環境，例如樹木和路邊、建築之間的距離，若地點不適合種樹時，亦會爭取有綠化空間種植較矮小的灌木，平衡公眾安全和繼續提供綠化優美環境的政策。

李強調，管理組會就新發展區種植樹木制訂指引，政府的部門會根據有關指引行事，實際會交由工程部門負責。她補充，當有大工程或有樹木需要移除時，有關部門會諮詢管理組作審視。