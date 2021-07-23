不滿霸權主義　多個團體示威斥美國干預內政　

美國早前制裁7名中聯辦副主任，以及向在港營運的美國企業發出商業警告，有關爭議持續發酵。今日(23日)有3個團體先後到美國駐港澳總領事館請願，批評美方自詡世界警察，實質是全球惡霸，一而再、再而三地干預中國內政。

團體「愛港大聯盟總會」指出美國新冠疫情「腥風血雨」，連自己家事及國民的生存人權也無法照顧。但此全球惡霸仍粗暴無理地制裁中國官員，並一而再、再而三地霸凌香港投資企業。召集人直指大地不是在美國腳下，批評美方實行霸權主義違反國際法，是雙重標準的體現。

大埔監察議會聯盟強烈譴責美方行徑，批評美方罔顧事實，無理制裁中國官員及向在港美企發出警告，只為打擊國際信心及助長反對派的氣燄。聯盟狠斥美國政府經常用謊言製造恐慌，不只被世人唾棄，最終將會自食其果。他們提及香港不是美國殖民地，美方無權說三道四。同時認為美國的圖謀不會得逞，非但不會動搖官員維護國家主權、安全的決心，反而激發內地及香港民眾更堅定反制美國的霸凌行為。

另一團體「反美霸權大聯盟」批評美方的霸凌行為蠻橫、無理之極，嚴重違背國際法及國際關係基本原則，是赤裸裸地干預中國內政及香港事務。團體認為美方制裁中聯辦官員，除更加激起人們對美國政客的蔑視，激發為國家利益而戰的堅強意志外，毫無其他意義。