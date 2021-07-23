吸毒漢認警署外縱火　求情強調只博拉非仇警

有縱火案底的無業男子去年在葵涌警署外點燃紙箱，致警署外一個水馬被燒焦，過程被返回警署的女警撞見。男子在被捕後稱「我想燒咗間警署，我有炸彈炸埋你哋添」。他今天（23日）於區域法院承認一項縱火罪，求情時稱案件不涉仇警，而是涉及被告濫藥的問題，被告愚蠢地以為可以靠被捕和入獄來解決其濫藥問題。法官李慶年指案件涉及向警署縱火，對警署內工作的人產生生命威脅，判刑須具阻嚇性，以保障執法人員的人身安全，最後把被告判監32個月。

被告張漢基（34歲），承認於2020年8月6日，在葵涌警署正門外用火損壞一個水馬。控方指被告過往有16項案底，有兩項同類。辯方律師求情指本案與仇警案件完全無關，指被告有濫藥問題，相關報告亦指被告因濫用冰毒而引致藥物性精神問題。律師指被告犯案當刻清醒，但他之前一段時間曾吸服毒品，致令他情緒受影響及變得偏激。辯方強調本案不涉報復成分，雖然被告說了有關說話，但他的行為似「博拉」，並沒有政治目的。

法官判刑時指被告帶備紙箱及點火裝置，可見他是有預謀犯案。案件只涉及一個水馬有燒焦痕迹，惟一旦產生火種，必定會有財物損壞及人身傷害的風險。而且被告為慣犯，這些均為加刑因素。法官考慮到本案風險屬於低、被告單獨行事及認罪等，最後判他監禁32個月。