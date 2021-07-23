元朗上水4組可建公屋的棕地曝光　沙江圍北最近天水圍市中心

規劃署早前宣布物色4組位於上水及元朗、可作公營房屋發展的棕地群，預計可提供逾1萬個單位。上述棕地的具體選址範圍近日終於曝光，當中面積及潛力最大的地塊位於元朗區沙江圍北，與天水圍市中心僅一河之隔，料可作市中心的伸延地帶。

規劃署早於前年完成首階段棕地檢視，當時覓得8組具潛力作公營房屋發展的棕地群，分別位於大埔、元朗及屯門，預計共可提供逾2萬個單位。該署其後於今年3月完成第二階段棕地檢視，提出上述4組位於上水及元朗的棕地群，連同相鄰的土地，最終可作公營房屋發展的範圍共約31公頃。該署當時僅以點列式點出地塊的大概位置，日前終公布各地塊的研究選址。

當中佔地最大的元朗區沙江圍北地塊，位於流浮山及沙江圍中間；所涉棕地約5公頃，連同相鄰土地，可作公營房屋發展的範圍共約16公頃。此地塊呈長條型，緊貼天影路，一河之隔就步入天水圍市中心地帶，接近大型屋邨如天澤邨及天恩邨，社區及交通配套相對齊備。若該地日後有公屋落成，預計座向西邊的單位可望流浮山景觀，而面向東面的單位則望向天水圍市景。

其次值得留意的是元朗區屏葵路地塊，所涉棕地約2公頃，可作公營房屋發展的範圍共約5公頃。此地塊遭屏葵路「劏開」一大一小，較小一邊鄰近屏山新村，較大一邊接近塘坊村。

其餘的地塊分別位於元朗區錦河路及上水華山。前者地塊接近長方形，可作公營房屋發展的範圍約6公頃。至於後者地塊「三尖八角」，貼近梧桐河，可作公營房屋發展的範圍僅約4公頃。