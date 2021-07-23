前輔警參與示威並擲樽　與同案2被告被判罪成

休班男輔警被指去年2月參與旺角的示威活動，並向人群擲膠樽。他因此被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為，同案另有2名被告就分別因管有噴漆、螺絲批及雷射筆等被起訴。3人經審訊後，今天（23日）在九龍城裁判法院被判罪成，須分別還押至8月6日及8月9日判刑，期間會為他們索取背景及社會服務令報告。但裁判官鄭念慈表明，他打算判他們即時監禁，只是「順便」索取社會服務令報告，勸被告毋須存有希望。

案中3名被告依次是27歲女文員麥安怡、29歲售貨員黃欣龍及24歲無業男子陸冰溢。資料顯示，陸過往曾任職中學教師，也是一名輔警，駐守觀塘警署。麥安怡被控於2020年2月29日，在旺角彌敦道管有或保管一罐噴漆及一支螺絲批；黃欣龍被控同日攜有一個能發射雷射光束的裝置；陸冰溢則被控於同日作出擾亂秩序行為，即向人群拋膠水樽。

裁判官裁決時指，麥被截查時發現背囊內藏有噴漆、螺絲批、手套及生理鹽水等物。雖然麥解釋是幫助友人保管涉案背囊，但她卻不傳召該名友人作供，做法不合常理。綜合環境證供及麥管有可適合於衝突時使用的生理鹽水，故推論她是有意管有涉案工具作破壞，裁判她一項管有物品意圖損壞財產罪成。至於黃管有的雷射筆，能用於遠距離傷人，考慮當時有人聚集，黃亦有帶備生理鹽水，他應該料到有衝突會發生，故推論他管有雷射筆是為了傷人，故裁定他一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成。最後裁判官指，現場片段拍攝到有人向人群投擲水樽，投擲者的身形衣着均與被告相同，故肯定被告就是擲水樽之人，裁定他一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪成。

辯方求情時指，3名被告初犯，有良好背景。其中陸在大學時間曾任職輔警，畢業後在一所中學任教，經常參與地區的義工服務，他的一名老師便在求情信中讚揚陸是師弟妹的榜樣。辯方續指，陸是家中的經濟支柱，畢業後供養父母，惟案發後已經失去教席，現在需要打多份兼職過活，冀法庭能夠寬大處理。最終裁判官押後案件判刑，為3人先索取背景報告，並為麥及陸再索取社會服務令報告。