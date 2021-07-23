公務員學院院長料明年首季上任　聶德權：須對國家有所了解

立法會人事編制小組委員會今午(23日)開會，通過就新成立的公務員學院開設院長一職，當局目標在獲得財委會批准後，今年第四季會進行公開招聘，明年首季會委任合適人選。公務員事務局局長聶德權形容，過去的公務員培訓處「升格」成為公務員學院，院長要具備領導能力，同時要對國家有所了解。會上有議員形容公務員過去兩年表現令市民失望，亦有議員關注公僕團隊中或存在「黑暴」分子。

議員張華峰指出，無論在前年反對修訂《逃犯條例》風波，以及自去年初至今的防疫抗疫工作，部分公務員過去兩年的表現令市民失望。他又關注，當局日後委聘公務院學院院長一職時，會否考慮有關人選是否熟悉國情和國家事務，以及如何做好和配合「愛國者治港」政策。

聶德權回應時表示，認為公務員在上述事件中表現值得肯定，提到紀律部隊本身亦是公務員，而抗疫期間衞生部門亦費盡心思。他補充，當然有許多事情要吸取經驗、尋求改進，但強調要為公務員的投入和付出予以肯定。但他同時提到，許多公務員對國家的認識、特區的憲制秩序、「一國兩制」的內涵等，仍有許多地方要追落後，故當局會為公務員加強相關培訓。

另一議員郭偉强則形容，反修例事件反映「黑暴」無孔不入，期望公務員學院可加強相關教育工作，以及進行《基本法》等推廣工作。不過，郭關注學院日後的工作方針將由院長制訂，質疑公務員事務局未有提供相關指引。

聶德權表示，公務員學院的諮詢委員會設有4個工作小組，就國家發展、《基本法》、領導才能、創科應用和國際協作等範疇，制定培訓綱領及如何推行。