上周宣布無錢棄上訴　終院今決定豁免郭卓堅付保證金

高院原訟庭2019年裁定，新界原居民3項申請批地建丁屋的方法中，有2項不合《基本法》要求，但上訴庭其後改判政府與鄉議局上訴得直，裁定整套丁屋制度均屬受《基本法》保護的原居民傳統權益。入稟挑戰丁屋政策的「長洲覆核王」郭卓堅與社工呂智恆其不服裁決，申請再向終審法院作終極上訴。在上星期三（14日），郭卓堅公開表示決定撤回上訴申請，不過他仍繼續向終審法院申請，豁免繳付訟費保證金。終審法院今天（23日）頒下判詞，決定接納郭的申請，豁免郭支付該筆款項。

郭卓堅上周三在社交平台發聲明，表示放棄終審上訴只是因為貧窮，要節省120萬港元的訟費保證金。其律師團隊則表示，本案涉及3宗上訴，每宗都牽涉地政總署署長、特首會同行政會議、律政司司長和鄉議局4名答辯人。原本的法庭命令，要求郭要每宗上訴為每個答辯人支付40萬港元訟費保證金。換言之保證金的總數，可以高達480萬港元，非郭所能負擔。

終院今天在判詞表示，考慮到郭已經破產，連場官司令他心力交瘁，加上另一申請人呂智恆亦已決定退出本案不再上訴。終院認為本案涉及重大公眾利益，如不豁免郭支付保證金，他有很大機會不能在終院進行一個全面的審訊。終院因此決定行使酌情權，豁免郭支付訟費保證金。