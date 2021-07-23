阻女童作供案　探監片段揭女童父叫妻「唔好返來」

被控強姦親女的男子，涉嫌在還押候審期間指示家人阻止女兒作供及要女兒撤回指控。他與家人被控串謀妨礙司法公正罪之案件今（23日）繼續在高院審訊，控方播放眾家人到收押所探望被控姦女漢的9段錄影片段。該漢於片段中一直堅稱冤枉，但不時向家人做手勢及做口型，期間又曾向胞弟提及「去旅遊」；又叮囑為控方證人的妻子「唔好返來呀，唔好聽電話，到時攞醫生證明，話個女唔舒服」又稱「我未出來都唔好返來」。

控方分別播放第2至第5被告在2018年10月8日至2019年1月19日分別探訪首被告（即事主X父親）的錄影片段。片段可見X父寫東西展示給家人看，X的祖母更曾向X父稱「唔好講咁多，已做啦……一隻腳踏咗入來」。

9段片段中，x母只曾探過X父一次，當日稍後X母便帶X和胞弟到內地。X父叫她「你聽老公一次啦」「唔好諗其他，聽老公講」其後更突然拿開電話聽筒，在玻璃窗角落輕聲叫她不要回來，要稱女兒生病，在他離開收押所前都不要回來，並說「我出去就返大陸搵你」，這些說話都被錄下來。

本案5名被告依次為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。