美國Samish Bay產即食生蠔疑受病原體污染　食安中心令停售

一款美國Samish Bay出產的即食生蠔，懷疑受到病原體副溶血性弧菌污染，進食後容易造成感染，食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)表示，經初步調查發現進口商泰勒食品亞洲有限公司曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售。為審慎起見，食安中心已即時指示業界，暫停所有該水域出產的即食生蠔進口及在港出售，並指示該進口商停售及下架有關產品，中心將通知美國當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。

食安中心留意到華盛頓州衞生部公布，指產自美國Samish Bay的即食生蠔，因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商跟進，發現進口商泰勒食品亞洲有限公司曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售，中心已指示本地業界暫停進口相關產品，並正追查其分銷情況。

由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，例如副溶血性弧菌，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，中心提醒孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。