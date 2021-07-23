港鐵應用程式私隱條款恐洩密　私隱專員公署建議應查閱細則

輕鐵月台顯示屏將會全面停用，若想查閱下一班的班次，只能透過港鐵MTR Mobile應用程式，惟程式中條款列明，港鐵公司有機會將匿名資料披露給 「適用法律需作出披露的任何人士」，令用戶擔心有洩露私隱問題。港鐵表示，乘客應細閲有關資料後，決定是否同意及繼續使用，亦可於首次使用應用程式時，設定是否允許程式取用裝置的位置權限，並按個人需要，在日後隨時更改。私隱專員公署則建議，用戶應檢視程式的權限設定，或自行關閉定位功能，保障私隱。

港鐵MTR Mobile應用程式自2020年8月13日起，將「Next Train」功能覆蓋至輕鐵，市民需下載程式，才能獲得各輕鐵路線的實時預計到站時間資訊。用戶在進入應用程式介面前，需要同意當中的使用條款及細則， 而當中列明港鐵公司可以將匿名資料披露、轉移或轉讓給 「適用法律需作出披露的任何人士」，而其透露的資料內容則包括程式的設置和使用設定，令公眾對該程式抱有私隱安全隱憂。

私隱專員公署建議，市民在選擇下載或使用任何應用程式前，應查閱《私隱政策聲明》和《收集個人資料聲明》，以了解程式會上載或分享哪些資料，如有懷疑應移除可疑和不常用的應用程式，以減低個人資料在不知情下被持續外洩的風險。

私隱公署又指，留意到該應用程式的《收集個人資料聲明》列明，「一次性連接設備的當時位置」屬於非必須資料。若然用戶對有關程式的定位功能有任何疑慮，可考慮在下載前先向應用程式營運商查詢，又或在下載後自行關閉該應用程式的定位功能，用戶亦應留意該應用程式的其他權限設定並不時檢討有關設定，以保障其個人資料私隱。

港鐵回覆傳媒指，乘客在安裝MTR Mobile並在首次使用時，版面會顯示應用程式的使用條款及細則，乘客應細閲有關資料後，決定是否同意及繼續使用。用戶即使不開啟裝置的位置權限，都不會影響其使用絕大部分功能，包括「Next Train」。如乘客希望使用更個人化的功能，包括「行車指南」、「落車提示」等，便需要開啟裝置的位置權限，而乘客在首次使用MTR Mobile時，可設定是否允許程式取用裝置的位置權限，並可按個人需要，日後隨時更改。