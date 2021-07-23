兩網售減肥產品含禁藥或致暈眩心律不正　衞生署籲停用

2款分別名為「温燃燒」及「消水丸」的減肥產品，被發現含有未標示受管制的藥物成分「西布曲明」及「呋塞米」，服用會增加心血管疾病的風險，及產生副作用包括暈眩、頭痛、心跳快或不正常等。衞生署今日(23日)強烈呼籲市民，切勿購買或服用相關產品，若已購買該產品的市民，應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見，並將有關產品交予灣仔衞生署藥物辦公室銷毀。

署方根據情報，透過社交媒體平台購得上述2款產品樣本作化驗，結果顯示「温燃燒」樣本含有西布曲明，而「消水丸」樣本則含有呋塞米，2種成分均為《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。調查仍在繼續。

西布曲明曾用於抑壓食欲。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含該成分的產品已被禁止在香港使用；至於呋塞米是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。

根據《條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。