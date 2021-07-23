旺角反黑打擊黃賭毒行動　拘67人檢40萬元證物　40男女收告票

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊一連兩日(22至23日)展開代號「疾響」行動，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年罪行。警員突擊巡查區內超過20個單位及不同場所，搗破8間非法賭檔、一個毒窟及一間賣淫場所，檢獲37部釣魚機、一張電動麻雀枱、一張百家樂賭枱、一批賣淫相關物品、小量懷疑冰毒及懷疑海洛英，所有檢獲的證物總值超過40萬元。

行動中，警方共拘捕67人，包括39男28女(25至66歲)，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「管理毒窟」、「販毒」、「爆竊」、「襲擊警務人員」、「妨礙警務人員執行職務」等罪行。

此外，非法賭檔及賣淫場所的6男2女負責人(26至66歲)，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）；而場內20男20女(25至62歲)，則涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被票控。

所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

新冠肺炎疫情持續逾一年，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。