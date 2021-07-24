Dr.東：食得油膩易孕吐　嗜酸針灸減煩惱

不少人認為懷孕是女人最美的時刻，但生理上的種種改變卻令母親無所適從，而孕吐就是其中一件最令準媽媽頭痛的事！有註冊中醫師指出，孕吐稱為「妊娠惡阻」，因胃氣本來是往下運行的，現在有寶寶在腹中，令胃氣上逆，導致嘔吐。由於孕吐是常見的早期妊娠反應，大多在懷孕三、四個月後便會緩解。中醫師提醒，油膩易脹氣的食物較易誘發孕吐；反而酸味食物，例如陳皮梅等可收斂肝氣，滋養陰血，解決惡心、嘔吐等妊娠反應。

註冊中醫師張慧表示，醫學研究報告顯示，婦女在懷孕期間，發生孕吐的比例大約為50%至80%，但輕重程度不一，一般持續至懷孕3個月後，徵狀便會慢慢緩解，只有小部分孕婦會一直持續至7至8個月。她解釋，孕吐相關徵狀一般只見頭暈無胃口，喜歡酸味或揀飲擇食，或早晨起身嘔吐痰涎、胃液，屬懷孕早期正常現象，但若持續嘔有苦水、血絲、不能進食等，則屬病理性嘔吐，須立即求醫。

張慧解釋，中醫認為孕吐成因可分為脾胃虛弱和肝胃不和等，前者體質的患者脾胃本身虛弱，衝脈之氣上逆影響胃功能，胃氣虛弱使氣不易下降，反隨衝氣上逆導致作嘔，或是因為脾虛不運，痰濕內生，衝氣挾痰濕上逆導致惡心嘔吐；後者體質的患者本身肝氣旺，或愛生氣招致傷肝，肝之經脈挾胃，令胃氣上逆，導致嘔吐。

她又指，油膩易脹氣的食物比較容易誘發孕吐，建議補充維生素B群或益生菌食物，能稍微紓緩不適感，盡量小量多餐。飲食上可以根據自身經驗挑選，例如每次吃白米就會吐，那就暫時以麵包作為主食。

此外，針灸治療妊娠嘔吐，是一種安全且有效的方式，常用的穴位例如足三里、內關、內庭、耳穴等，不僅可以降逆止嘔，亦有保護安胎的效用，曾有孕婦因嚴重孕吐，導致體重下降，無法進食，在針灸數次後，嘔吐頻率減少且飲食增加，再合併喝橘皮竹茹湯，一個月後，已無症狀。

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