政府推長者毋須預約打針即日籌　下月交代疫苗接種中心是否延運

港府為求「谷針」，計劃全港社區疫苗接種中心會運作至9月底，近日不少市民紛紛趕搭「尾班車」打針，部分社區疫苗接種中心的預約，在未來一段時間已爆滿。公務員事務局長聶德權今日(24日)在電台節目上表示，正研究加大容量，增加每日預約名額。

聶德權同時指出，會審視未來一星期的預約情況，以定是否有需要延長接種中心運作，下月初會交代詳情。本港最新的疫苗接種率為44%，但聶表示對現時的接種率仍未滿意，希望可以進一步提高接種率，盡快達至群體免疫，因為很多感染變種病毒的患者沒有病徵，傳播速度快。

聶德權又稱，本港長者接種率低，60歲或以上已接種至少1劑新冠疫苗不足30%，80歲以上的接種率只有6%，他建議所有曾經接種流感疫苗的長者，均可以接種新冠疫苗，全港社區疫苗接種中心將推出「即日籌」，每間接種中心的即日籌，每日名額約200個，方便不懂網上預約的長者前往打針，有關措施初期會開放給70歲或以上的長者，稍後再擴大至60至69歲的長者，當局會在下星期初公布詳情。另外，當局亦有考慮派出疫苗接種外展隊，到地區為長者接種，另外亦會推出新一輪院舍外展接種服務。

勞工及福利局長羅致光則認為，安老院舍最初發放的接種信息偏向謹慎，予醫務人員的指引亦做得不夠，不少長者因擔心而未有接種疫苗，現時已經作出調整，希望透過外展接種服務，提高長者接種率。

談及安老院舍員工強檢安排收緊至每7天一檢，羅表示是出於科學角度，因新冠病毒發病平均日數是5至6日，變種病毒更會減至3至4日，現時安老院舍員工接種率為30%，相信餘下員工進行定期檢測運作上可行。

另外，香港老人科醫學會主席李舜華在另一個電台節目中表示，長者感染新冠病毒的死亡率較年輕人高5倍，但接種後的副作用較少，形容打針對長者更加「着數」。面對變種病毒，疫苗預防重症及死亡有效率仍然達到8至9成。廣華醫院及東華三院黃大仙醫院、胸肺及呼吸科顧問醫生易國生則稱，本港使用的兩種新冠疫苗都很安全，接種後的副作用包括心肌炎、血小板降低等，本港一直有監察。