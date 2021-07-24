劏房租管措施只能治標　學者倡訂立起始租金擴大資助

香港劏房問題多多，當局擬落實相關租管法例修訂工作，包括規管劏房加幅以15%「封頂」。有學者今（24日）表示，租管可加強對劏房租戶的保障，但只是治標措施，港府仍要進一步研究更多短期方案，包括訂立起始租金，並把關愛基金的租金津貼，擴展至合資格但未有申請公屋的家庭等，以彌補租務管制的不足。

劏房租務管制研究工作小組成員、城大公共政策系教授葉毅明在一個電台節目指出，香港近年樓價貴得驚人，不到200呎的納米樓亦叫價400至500萬港元，非普通家庭可負擔，很多家庭在別無選擇下入住劏房。惟劏房不但租金貴，空間亦十分狹窄，不但令雜物容易堆積，不合規的改裝將增加火災風險；若有鋪設不合規的排污喉，亦會增加環境衞生風險。

葉續指，港府已接受劏房租管研究工作小組大部分建議，正在修改法例，包括限制劏房租金加幅、禁止業主濫收水電費等，相信可對弱勢社群增加多一點保障。不過，他認為相關措施只能治標，治本則要長遠解決高樓價及公屋短缺的問題，倡當局研究更多短期方案，來彌補租管的不足。

他認為，當局應研究訂立起始市值租金，避免房東或業主先大幅加租以繞過租管，即使政府認為現時技術不成熟，2至3年後亦應有足夠數據訂立市值租金。考慮到目前公屋輪候時間愈來愈長，預料年輕單身申請人在輪候期間，需要長時間支付高於公屋租金數倍的租金，租住環境差很多的劏房，形容情況不公平，港府應把關愛基金的租金津貼，擴展到合資格但未有申請公屋的家庭，包括非長者單身人士，以減輕其生活負擔。