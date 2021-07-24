政府擬發展港深邊境及簡化規劃程序　陳茂波：將推土地供應時間表　

土地荒問題困擾本港多年，財政司司長陳茂波今日(24日)表示，政府將在未來兩個月內公布《香港2030+》報告，估算本港未來20年的土地需求，陳茂波認為本港有足夠土地供發展，但要進一步簡化規劃程序以加快釋放土地，建議重新考慮發展香港與深圳邊境地帶，擬為未來增加土地供應提供清晰時間表。

陳承認，若要在短期內增加土地供應有挑戰性，政府一直考慮不同可行性，又透露已着手精簡內部程序，修訂《城市規劃條例》等。惟過往有建屋項目遇到司法挑戰，陳認為增加土地供應的同時，更需要社會支持。

對於市民期盼香港告別劏房及籠屋問題，陳表示政府亦非常關注有關議題，承諾會盡力增加土地供應和增建公屋。 至於問及陳是否有意參選下屆特首，他未有正面回應，僅稱會繼續專注做好現時的工作。

事實上，東方報業集團去年就向政府獻藍圖，出動人力物力找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，力證香港「大把土地」可供發展。有見本港工業式微，政府亦可重整及善用工業區和工業邨土地改為房屋用途。大埔、將軍澳和元朗3大工業邨有大幅空置土地，去年初涉及閒置用地及廠房便有逾19.5萬平方米，只需適當運用，極具發展潛力。

另一邊廂，市區重建亦是覓地另一出路。現時本港約一萬幢50年樓齡或以上的舊樓，估計至2046年數目將高近3萬幢，佔全港樓宇數目一半。舊區如紅磡、土瓜灣及何文田等舊樓林立，若加快重建就有助解決房屋問題。早前有學者建議透過公私營合作建屋，例如藍田麗港城和黃埔花園等大型屋苑可由發展商負責區內基建，政府由補地價中取回相關利益，有關模式既可利用發展商的資源，又可加快私人和資助房屋的供應；發展商為吸引買家，會預留空間引入各類配套設施。