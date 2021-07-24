署任刑事檢控專員楊美琪獲認可為大律師　稱處理案件只看證據

她強調律政司處理案件時只看證據，不會有其他考慮。(梁柱鍇攝)

律政司署理刑事檢控專員兼首席政府律師楊美琪，今(24日)在高等法院正式獲認可成為大律師，她在庭上致詞時感謝其「師傅」Anthony Houghton，又形容其工作不時充滿壓力。她在庭外則指沒有想過私人執業，會繼續在崗位上為公義服務。她強調律政司處理案件時只看證據，不會有其他考慮。

處理是次申請的薛偉成上訴庭法官，他過往曾任刑事檢控專員，與楊美琪共事多年，對於自己能夠見證楊展開新一頁深感榮幸。他又語重心長地向楊美琪指，現時本港處於複雜且充滿挑戰的時代，身為大律師需要守護法治，保障人權，維護《基本法》，為不公義的事發聲。

隨前刑事檢控專員梁卓然於去年離職，該職位變相由各副刑事檢控專員「輪流署任」。先由律政司副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪接替離任的梁卓然，出任署理刑事檢控專員，至今年4月1日由楊美琪「署任」，為期3個月，及後她再獲延任，至今年9月30日為止。在楊最先獲署任時，有議員質疑「係咪律政司無精英可處理刑事案件」，又憂心檢控進度及質素備受影響，冀律政司向公眾交代及做好接班工作。