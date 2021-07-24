窺準裝修中地舖保安設施簡陋　賊鴛鴦涉8宗連環爆竊被捕

今年6月9日至7月22日期間，九龍區發生多宗爆竊案，部分為正進行裝修工程的地舖。警方調查發現，案發時間為凌晨時分，賊人潛入地舖偷去裝修工具，甚至就地取材在地舖內偷走手推車將裝修工具運走。

有見及此，東九龍總區情報組探員翻查大量閉路電視片段，將案件對比及進行分析後，鎖定2名目標男女。警方相信兩人涉及8宗分別在秀茂坪區、尖沙咀區、油麻地區及深水埗區裝修中地舖的連環爆竊案，總損失金額達9.2萬港元。

於今日(24日)凌晨，東九龍總區重案組及東九龍總區情報組探員，突擊掩至旺角一間賓館，以涉嫌「入屋犯法」罪拘捕一名姓鄧(32歲)本地男子及一名姓蔡(43歲)本地女子。據悉，二人為情侶關係，男子負責進入單位爆竊，其女友負責在門外「睇水」，二人正被扣留調查中。行動中警方搜獲二人犯案時所穿的衣服。

東九龍總區重案組主管甄皓妍女高級督察指出，賊人取易不取難，窺準地舖在裝修期間，保安設施非常簡陋，只用木板加上鎖頭，甚至只使用在五金舖售賣的密碼鎖，這些密碼鎖是非常容易被賊人打開。另外，裝修工人將工具放在店內的當眼位置，故容易被賊人偷走。

警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲，在回收箱或二手店鋪接收變賣財物時，應該謹慎選擇。如果變賣財物價錢過低或來歷不明，就不應該接收，否則可能觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》 第24條「處理贓物罪」。商戶亦不應將大量貴重財物存放於店鋪內，同時應加強閘門的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。如市民發現任何形跡可疑人士，請馬上報案。