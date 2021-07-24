入場人數設限難阻動漫迷報復式消費　展商生意增「始料不及」

受疫情影響睽違多時的香港動漫電玩節昨(23日)開幕，人數限制為容納人數上限的一半。今日(24日)天氣晴朗加上適逢周末，吸引不少市民排隊入場，場內多個攤位大排長龍，逼滿等候購買心頭好的動漫迷。有參展商表示，今年生意較以往高1倍，需要不停補貨才可應付需求，坦言有點始料不及。

每年動漫節均有不少角色扮演(cosplay)愛好者，即將升讀中三的動漫迷Bernice以《鬼滅之刃》的蟲柱「蝴蝶忍」登場，「畀佢背景故事感動到，所以想扮演呢個角色」。她指，去年動漫節已有cosplay念頭，但因應疫情而取消，覺得非常可惜及失望，但今年終於能夠舉行，「好開心，好興奮」。就讀中一的Jokey是Bernice師妹，cosplay同作品的「香奈乎」一角，對於能吸引市民拍照，坦言很有成功感，「買呢件衫係值得」。兩人指今早花了2至3小時裝扮，家人也有到場，直言父母非常支持她們。

參展商「Rainbowbox」負責人陳女士表示，今年是參展6年來生意最好的一年，銷情超出預期，初時以為疫情會影響再加上人數限制，生意額會較以往下跌，未料到生意額竟上升1倍，「每年大多數都係嗰個營業額，但今年係超出咗100%」，她坦言始料不及，需要不停補貨，昨日(23日)首3小時已售出3分之1的貨品。

她分析，展覽去年因疫情未能舉辦，反而令動漫迷有「報復式」消費現象，又指《Monster Hunter》及模型產品最受歡迎，單單是該作品已佔近一半生意額，除了有優惠給予客人，亦估計是因同場未有同類產品。惟她不滿當局限制入場人數為上限一半，「書展人數大好多，會場又多好多，但點解佢哋(入場人數上限)係85%，而動漫節係50%呢」，對此感到不公，但慶幸未有影響市民購物欲。

動漫迷蘇先生已是第4年到場，購買了高達及初音模型，闊別動漫節多時，難掩興奮心情，「梗係好興奮啦，成年都無嚟喇」。他預算會花費1,000多港元，較以往多，又指同行朋友到場同樣買很多心頭好，認為動漫節的價錢雖然並非較為便宜，但勝在種類豐富。