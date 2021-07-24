政Whats噏：違反《監獄規則》　袁嘉蔚罰囚「水飯房」

因去年6.4非法集結案而遭判囚4個月嘅南區前區議員袁嘉蔚，周二(20日)雖服刑期滿，但因去年民主派「35+」初選案而轉為還押身份等待審訊。之不過，佢喺轉倉當日同其他囚犯擁抱，觸犯《監獄規則》而遭到獨囚「水飯房」10日嘅懲罰！有消息指，袁嘉蔚同某幾位還押犯已形成一股勢力且觸動保安紅線，懲教署方面決定要瓦解呢股勢力。

話說袁嘉蔚嘅社交平台專頁今日(24日)透露，袁當日同相熟囚友擁抱之後，佢同5名同倉囚友被罰單獨囚禁「水飯房」10日。貼文引述懲教人員解釋，話處分理由係「與其他囚犯有身體接觸」，又坦言已經「已經罰少左」，因為「攬一個人罰5日，依家只係當你(袁嘉蔚)攬左兩個人」。貼文又提到，袁嘉蔚隔離囚禁期間唔能夠「食私飯」、收取信件或報紙，亦都唔可以閱讀書籍等，質疑係剝奪袁所有福利。

有消息人士透露，袁當日由定罪犯轉為還押犯，當佢被帶往還押犯嘅活動室時，有幾名之前認識嘅還押犯舉自製紙牌歡迎佢，又互相擁抱，呢個情況喺監獄內從未發生過，內行人一睇就知，佢哋咁做已經觸動保安紅線，佢以為係六、七十年代監獄風雲，好明顯袁已經在該組還押犯形成一股勢力，並公然作出有關舉動。據悉，署長胡英明即時下令採取行動要瓦解呢股勢力，相信袁等人會繼續被隔離。