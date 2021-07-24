照顧護老者身心　機構建佔地約390平方米「解憂花園」

不少護老者選擇居家照顧長者，惟長期的照顧令護老者身心疲憊，明愛賽馬會照顧者資源及支援中心積極建構「護老者解憂花園」，為護老者提供一個舒服及輕鬆的聚腳點，並促進護老者之間的互相連結。佔地約390平方米，共設有8個分區的「解憂花園」，今日（24日）舉辦開放日暨啟動禮。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的明愛賽馬會照顧者資源及支援中心於今日（24日）舉辦「解憂花園開放日暨啟動禮」，「解憂花園」是由一眾護老者及義工共同構思、建立及打理的，佔地約390平方米，共設有8個分區，包括﹕「時花瀑布」、「幻彩徑」、「暖心鈴聽閣」、「舒情雅座」、「種植區」、「護老星語心願牆」、「靜覓心晴坊」及「閒情雅座」，讓護老者可透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感受植物的療愈力。

既是護老者，又是義工的Regina分享指，「解憂花園」內有幾個區域特別有共鳴，「護老星語心願牆」上，有一個字句「你育我大，我伴你老」，正正反映心聲，亦感恩照顧者中心特別安排義工陪伴媽媽，讓她可以放心參與園藝活動，稍作喘息。

義工Grace則稱，在參與「解憂花園」義工的過程中獲益良多，特別提到當植物「頭耷耷」時，會跟它說話，幾天後植物真的會慢慢顯現生氣，就好像護老者一樣，難免因照顧長者感到疲乏，不妨給予自己多些時間及空間休息一下，好好愛錫自己，才有精神繼續照顧長者。