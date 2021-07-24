《蘋果日報》停刊欠薪千萬　勞工處指已接獲部分員工求助

《蘋果日報》上月24日停刊至今(24日)一個月，逾800名員工因公司資產遭凍結而至今未獲發放薪金，估計整體被拖欠薪金超過1,000萬港元。勞工處指已接獲部分員工求助，對事件表示十分關注，已提醒僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約條款向受影響僱員作出補償。東網正就事件向保安局查詢。

蘋果上月底停刊，逾800名員工的6月份薪金、未享用的法定假期的現金償還至今仍未發放，估計整體被拖久薪金超過1,000萬港元，而部分員工已向勞工處求助，處方確認收到部分前蘋果員工的求助，對事件表示十分關注。

勞工處又指，已提醒僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約條款向受影響僱員作出補償。勞工處又指，如僱主無力償還欠薪或其他僱傭款項時，勞工處會協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項的申請，並按員工需要協助他們向法律援助署申請法律援助。

前壹傳媒工會理事長潘柏林回覆傳媒查詢時指，在遣散費和長期服務金問題上，目前強積金公司正處理對沖問題，惟欠薪問題則因蘋果資產仍被凍結，相信短時間內未能解決，又指除了遣散費較明確外，其他各方面都未有新進展。